A partir desta sexta-feira, a BBC Brasil apresenta semanalmente Arte em Revista, que traz os destaques da semana, em vídeo, da cena cultural em diversos pontos do mundo.

Nesta primeira edição, a viagem começa nos muros e paredes de Paris, onde um grafiteiro foi contratado pela prefeitura para criar a obra "Shhhh". Jeff 'Aerosol' explica que seu objetivo não é mandar ninguém calar a boca, mas sim, convidar os passantes a fazer uma pausa no ritmo agitado do dia-a-dia, para poder apreciar, em silênciao, a cidade ao seu redor.

A seguir o destaque vem de Londres, que abriga uma grande mostra reunindo obras dos 150 anos de animação.

Há clássicos e filmes experimentais, como "As aventuras do Príncipe Achmed", um conto de fadas animado de 1926, considerado o mais antigo filme de animação.

A próxima parada é a Rússia, onde uma série de quadrinhos chamada 'SuperPutin' vem causando polêmica por trazer entre seus protagonistas o primeiro-ministro e o presidente russos, Vladimir Putin e Dmitry Medvedev.

O autor, Sergei Kalenik, de 25 anos, disse que queria renovar a cara da política do país, mas há quem diga que tudo não passa de um bem armado golpe de marketing.

Por último, o boletim traz a história de David Rocha, morador de uma favela em São Paulo que transforma sucata em instrumentos musicais.

No violino feito com as gavetas de um velho guarda-roupa David toca obras de Bach e Beethoven.