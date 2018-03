Arte em diálogo com o balé Mesmo com as críticas iniciais, Henri Matisse alcançou fama e fortuna na carreira e é muitas vezes considerado o mais importante pintor francês do século 20. Nascido em 1869 na Picardia, norte da França, o gravurista, desenhista e escultor Henri-Émile-Benoît Matisse estudou direito antes de descobrir seu amor pela arte em 1890, enquanto se recuperava de uma apendicite. Foi na fase de convalescência, quando ganhou material de pintura de sua mãe, que ele disse ter descoberto "uma espécie de paraíso".