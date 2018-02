Arte e política são temas de seminário

A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) promoverá na quinta e na sexta-feira o seminário internacional Crítica, Arte e Política: Rumos Cruzados, inspirado no tema da 29.ª Bienal de São Paulo. As inscrições para o evento, que ocorrerá no Instituto Cervantes (Avenida Paulista, 2.439), podem ser feitas até quarta-feira pelo e-mail: abca@abca.art.br (a taxa é de R$ 20 e o pagamento deverá ser efetuado no seminário). Entre os palestrantes estarão os professores Annateresa Fabris e Agnaldo Farias (curador da 29.ª Bienal de São Paulo), a historiadora Pilar Parcerisas, a crítica Maria Teresa Beguiristain. As atividades ocorrem das 14 horas às 19h45.