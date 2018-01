Arte e meio ambiente são temas de show em caminhão-palco

Um caminhão-palco está percorrendo cidades brasileiras para promover consciência ambiental e utilização consciente da água através de teatro e cinema gratuitos. O projeto envolve seis estados (Pernambuco, Bahia, Minhas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina), levando a Turma do Papum e os bonequeiros Ângela Escudeiro e Chico Simões, que apresentam as peças infantis O Mau Pensamento, A História do Vaqueiro Benedito, e Água Vida. Além disso, durante a noite é exibido, ao ar livre para os adultos, o filme Saneamento Básico. O projeto passa de dois a três dias em cada cidade e pretende alcançar, principalmente, crianças de escolas públicas. Ele já passou por Escada, em Pernambuco, Camaçari e Feira de Santana, na Bahia, Pouso Alegre, em Minas Gerais e Indaiatuba e Rio Claro, em São Paulo. O projeto Conexão Cultural Tigre/ICRH é uma iniciativa do Instituto Carlos Roberto Hansen e conta com o apoio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Serviço. Conexão Cultural Tigre/ ICRH. Castro (PR) 22, 23 e 24 de abril, Joinville (SC) 25, 26 e 27 de abril, Blumenau (SC) 28 e 29 de abril, Florianópolis (SC) 30 de abril e 1º de maio