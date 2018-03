Arte do Museum of Broken Relationships virá ao Brasil

Com cerca de 70 objetos na mala, a ideia é misturar o acervo do museu às histórias locais, relatos e itens fáceis de as pessoas relacionarem, mas que também apresentem diferentes problemas ou comportamentos culturais. Ter o maior leque de emoções é uma característica dos curadores, que resumem as consequências de um término em sentimentos universais: amor, raiva, arrependimento, dó, rejeição. No Brasil, pelo tamanho do país e número de habitantes, a aposta é em histórias inusitadas. "Há pessoas de tudo quando é jeito e temperamento. Então, tenho certeza de que isso será refletido na exposição", disse.

Foi com o fim do próprio relacionamento que os artistas Drazen e Olinka começaram a pensar sobre o que seria dos presentinhos trocados. Dali surgiu a ideia de coletar os objetos pessoais e expor tudo em emoções. A primeira mostra ocorreu como projeto itinerário. A resposta do público foi tão positiva que eles já começaram a rodar outras cidades. Em quatro anos, já tinham uma sede e vários prêmios. Das 40 peças iniciais, hoje o museu tem no acervo mais de mil, mas só expõe cem que é para o visitante não pular alguma parte. Com cada objeto exposto, uma descrição de onde ele veio, quanto tempo a relação durou e uma história importante, escrita em primeira pessoa por quem doou a peça.

Não há quem não se identifique com o que está ali e talvez isso responda por que o museu se tornou tão popular. Dividido em salas e temas, os depoimentos são tristes, engraçados ou bizarros, mas sempre verdadeiros. É emocionante porque, além de real, todo mundo conhece o sentimento de amar, perder alguém, sofrer, sentir-se só. Estar ali é uma chance de, através da arte, fazer algo com suas lembranças, quem sabe até curar uma dor, uma relação mal resolvida. Assim acreditam os curadores.

Em seis anos, Drazen se diz cada vez mais inspirado pelas histórias, pelas experiências humanas. "Algumas são divertidas, mas outras são pesadas. As pessoas podem achar o museu curioso, mas costumo dizer que ele é uma grande representação da vida, pois ele consegue refletir as pessoas dentro de suas relações mais íntimas, que incluem religiões, diferenças culturais, sociais e econômicas, problemas relacionados a guerras, enfim, tudo que influenciou alguma escolha ou destino." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.