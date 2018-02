Arte de Regina Silveira vai ocupar fachada do Masp

Desde anteontem à tarde, uma pequena equipe de homens faz rapel na fachada dos fundos do Masp - a que está voltada para a Avenida 9 de Julho -, subindo e descendo o edifício para fixar (com cola removível) faixas de vinil translúcido com impressões digitais que formarão o grande céu bordado da obra Tramazul. Ao todo, os alpinistas, coordenados por Marcos Rabioglio, cobrirão 320 vidros do prédio do museu (indo do lado posterior até, por fim, chegar à fachada frontal do edifício), um trabalho que tem previsão de ficar pronto no próximo dia 13. O "Masp azul celeste" ficará dessa maneira até janeiro.

Simbolicamente, Tramazul é uma "obra de luz" para uma artista que também trabalha com sombras. Regina Silveira tem experiência de décadas em trabalhos de arte pública efêmera em arquiteturas (interiores e exteriores) diversas e de vários lugares do mundo - e neles, assim como em suas obras de escala menor, ela joga no campo do simulacro, promovendo ilusionismo, manipulando a perspectiva e sombras, muitas vezes. É uma obra complexa a da artista, de relação direta de imagem e percepção.

Se em 1998, por exemplo, Regina colocou grandes pegadas de animais na fachada do pavilhão da Bienal de São Paulo no trabalho Tropel, fazendo alusão de que os bichos estavam presos no prédio e que naquele momento poderiam ter escapado e se espalhado pelo Ibirapuera - era a 24.ª edição do evento, sobre a questão da Antropofagia -, agora, ao pensar uma obra para o Masp, ela traz a leveza do céu e da prática "transcultural", como diz, do bordado, de um fazer que remete ao delicado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.