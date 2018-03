Arte além do vídeo no panorama do festival O processo de renovação e mudança do Videobrasil, agora um festival de arte contemporânea, equipara o evento ao caráter de uma Bienal. "Aqui, a gente corre mais risco", diz Solange Farkas, diretora e curadora geral do Videobrasil. "A Bienal, talvez, é muito engessada por seus padrões institucionais", continua Solange, reconhecendo que a oportunidade de ampliar o Videobrasil se dá também pela "independência" que o Sesc, realizador do festival, proporciona - afinal, a instituição dá aporte direto, sem uso de leis de incentivo, de montante entre R$ 5 e 6 milhões.