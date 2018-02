Arte adentro

A Bienal está diferente. Cada vez mais, a exposição criada em 1951 por Ciccillo Matarazzo não é mais só das artes plásticas. Nesta 29ª edição, teatro, dança e cinema dividem espaço com obras vindas de dezenas de países, principalmente da América Latina. A Bienal de São Paulo também está mais poética. Trechos literários ‘batizam’ espaços de convivência e descanso espalhados pelo pavilhão e até seu tema, ‘arte e política’, é representado por um verso - "Há sempre um copo de mar para um homem navegar", do poeta Jorge de Lima. No evento, trabalhos de jovens artistas são exibidas ao lado de nomes ‘históricos’, como Flávio de Carvalho e Hélio Oiticica. Isso porque esta edição pretende mostrar "tudo aquilo que nos ajuda a pensar o mundo de hoje", como ressalta Moacir dos Anjos, curador-chefe da mostra, ao lado de Agnaldo Farias. Selecionamos ‘um copo’ de tudo o que há na Bienal. Agora, cabe a você navegar.

Os números:

30 de reais é o orçamento da 29ª Bienal. Na última edição, em 2008, foram investidos ‘só’ R$ 8 milhões.

850 de 159 artistas de todo o mundo ocupam o Pavilhão da Bienal, no Ibirapuera, onde acontece o evento.

1 milhão de pessoas é o público estimado que visitará a Bienal durante os próximos três meses

29ª Bienal de São Paulo ONDE: Pavilhão da Bienal. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5576-7600. QUANDO: 9h/18h (5ª e 6ª, 9h/21h). Abre sáb. (25), 10h. Até 12/12. QUANTO: Grátis.

As principais atrações

O cinema também tem espaço garantido na 29ª Bienal. Grandes diretores, como o inglês Steve McQueen, o francês Godard e o premiado tailandês Apichatpong, integram o evento com vídeo-instalações.

Manifestação visual bastante ligada ao tema ‘arte e política’, a pichação aparece na 29ª Bienal por meio de registros em fotos e vídeos.