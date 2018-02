Arriaga participa do longa 'Rio Eu Te amo' O mexicano Guillermo Arriaga ("Vidas Que se Cruzam") é o primeiro diretor internacional confirmado para o longa "Rio Eu Te Amo". A lista já tem os brasileiros Andrucha Waddington, José Padilha, Carlos Saldanha e Fernando Meirelles. A produção da Conspiração, Empyrean Pictures e BossaNovaFilms será rodada no segundo semestre e estreia em 2014. Será o terceiro da franquia Cities of Love, que já produziu "Paris, Eu Te Amo" e "Nova York, Eu Te Amo".