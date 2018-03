Arranjador de clássicos Arthur Verocai deixou sua marca como arranjador e diretor musical em shows, programas de TV (como Som Livre Exportação e aberturas de novelas) e gravações de grandes astros da música brasileira na virada dos anos 1960 para os 70. O DJ Nuts (Rodrigo Teixeira) reuniu parte desses arranjos e canções autorais num medley, à venda em CD em websites internacionais, com temas famosos e raridades nas vozes de Jorge Ben (Porque É Proibido Pisar na Grama), Erasmo Carlos (Ciça Cecília), Taiguara (Um Novo Rumo), Luiz Melodia (Pra Aquietar), Tim Maia (The Dance Is Over). Gal Costa (Domingo Antigo), Ivan Lins (Deixa o Trem Seguir) e muitos outros.