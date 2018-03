Arquivo digital da filarmônica de NY A Filarmônica de Nova York começou a colocar seu vasto arquivo na internet (www.nyphil.com/archives), como parte de um projeto que inclui 8 milhões de páginas. A orquestra lançou o arquivo na quinta-feira com 300 mil páginas dos anos do diretor Leonard Bernstein, que compreendem o período de 1943 a 1970. Entre os documentos publicados estão mais de mil partituras com a marca de Bernstein, Andre Kostelanetz, Dimitri Mitropoulos e Gustav Mahler. A previsão é que até o fim de 2012, mais de 1 milhão de páginas estejam publicadas na rede, incluindo preciosidades desde 1842, ano de fundação da orquestra norte-americana. / AP