Arquivo da fotógrafa Diane Arbus é doado ao Met de Nova York O arquivo integral da obra da fotógrafa nova-iorquina Diane Arbus -- célebre por suas imagens de anões, nudistas e artistas de circo -- será transferido para o Metropolitan Museum of Art de Nova York, conhecido como "Met". Os herdeiros de Arbus, que cometeu suicídio em 1971, estão doando seu arquivo ao museu, que vai abri-lo para estudiosos de fotografia e para o público, anunciou o Met. O museu também comprou por valor não revelado 20 das fotos de Arbus que estavam na Galeria Fraenkel, de San Francisco. O arquivo da fotógrafa inclui negativos e contatos de 7.500 rolos de filme, além de centenas das fotos de sua primeira fase, documentos pessoais, correspondência, seu acervo de fotos e outros livros, fotos de outros artistas e anotações feitas pessoalmente por ela em cópias de fotos. "É raro em qualquer campo que uma de suas maiores expoentes deixe sua produção inteira como legado", disse em comunicado o curador fotográfico do Met, Jeff Rosenheim. O Met disse que o arquivo é semelhante ao do fotógrafo Walker Evans, que está no museu desde 1994. "Agora o Metropolitan terá a oportunidade de mapear a criatividade de dois grandes artistas da maneira mais completa", disse Rosenheim. As fotos de Arbus compradas pelo Met incluem "Amigos anões russos numa sala de estar na 100th Street, Nova York" (1963) e "Mulher com véu na Quinta Avenida, Nova York" (1968). Em 2005 o Met apresentou uma mostra viajante do trabalho de Arbus. Nicole Kidman fez o papel de Arbus no filme "A Pele", de 2006, sobre o relacionamento entre a fotógrafa e um personagem fictício.