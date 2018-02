Arquiteto Oscar Niemeyer tem discreta melhora, dizem médicos

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 104 anos, teve nesta segunda-feira uma discreta melhora em seu quadro clínico, segundo boletim médico do hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde ele foi internado no início de novembro.

Desde a internação, Niemeyer apresenta problemas nas funções renais e teve hemorragia digestiva. De acordo com o hospital, o paciente continua sendo submetido ao tratamento com hemodiálise e à fisioterapia respiratória.

"O estado clínico do arquiteto apresentou discreta melhora, mas ainda inspira cuidados", afirmou o boletim médico.

Niemeyer permanece na unidade coronariana e está lúcido. Segundo os médicos, não há previsão de alta. É a terceira internação do arquiteto neste ano. Em dezembro, ele completa 105 anos.