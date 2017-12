Arquiteto Hans Hollein morre aos 80 anos

O arquiteto austríaco Hans Hollein morreu nesta quinta-feira, 24, em Viena devido à “uma grave doença”, disse sua família à agência de notícias APA. Ele tinha 80 anos e venceu o Prêmio Pritzker – o Oscar da arquitetura – em 1985.

De acordo com a APA, o arquiteto não pôde participar de sua última festa de aniversário, em março, por conta de uma pneumonia. Hollein se destacou não só como arquiteto , mas também como designer de móveis, decorador de teatros, professor universitário e diretor de instituições de arte como a Bienal de Arquitetura de Veneza, em 1996.

Entre as obras de Hollein se destacam a renovação do Museu Albertina e o projeto do edifícioHaas Haus, em Viena, e a torre 515 Pezet e o edifício Interbank, localizados em Lima. Suas obras arquitetônicas também estão em países como a Alemanha, Estados Unidos, Espanha e França, onde recebeu a Ordem Nacional da Legião de Honra.

O Museu de Arte Moderna de Viena abre em 25 de junho uma retrospectiva do trabalho de Hollein , que agora servirá como homenagem póstuma. Vários projetos seus estão pendentes, como uma torre de 200 metros de altura na cidade de Shenzhen, China. (Com informações da EFE)