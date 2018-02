Arquiteto do samba inspirado em Noel Rosa

A mudança para o Rio marcou uma série de transições no compositor, refletindo-se naturalmente no estilo das canções, que deixaram de ser melancólicas e revelavam-se mais alegres e irreverentes. Frequentando a casa do engenheiro Raul Marques de Azevedo, conheceu Dolores Duran (1930-1959), que o estimulou na carreira de músico e lhe abriu as portas, tornou-se uma de suas maiores intérpretes e de certa forma participou com ele - e toda aquela geração de Maysa (1936-1977), João Gilberto, Tom Jobim, Johnny Alf (1929-2010) e outros - da transição do samba-canção para a bossa nova.

Poetas. Billy sempre reconheceu Noel Rosa como sua maior influência e, como o Poeta da Vila, criou um estilo de samba bem-humorados de costumes, repleto de personagens marcantes, como o "doutor" de A Banca do Distinto e em outros sambas gravados por Inezita Barroso, Jorge Veiga, Doris Monteiro, entre eles Estatutos da Gafieira, Pano Legal, Mocinho Bonito, Piston de Gafieira. "Escutava muito Aracy de Almeida cantando Noel. Naquele tempo também tinha Vicente Celestino e uma série de cantores que só interpretavam aquelas coisas na base do vampiro. Eu achava Noel Rosa uma coisa doce, formidável. E me pautei naquela qualidade de letra e música. Não conheci Noel, ele morreu em 36 e eu cheguei aqui em 45", disse.

Foi ao lado de Aracy, num show na boate Zum-Zum, com o conjunto de Roberto Menescal, a convite de Stanislaw Ponte Preta (1932-1968) que Billy perdeu a inibição de cantar. Logo depois foi convidado pelo produtor Aloysio de Oliveira, que conheceu numa viagem aos Estados Unidos, a gravar um disco por sua primorosa gravadora Elenco.

Do papel para o violão, Billy se tornou um arquiteto do samba, indo além da combinação de "violão, pandeiro, tamborim na marcação e reco-reco", como diz na letra de um de seus clássicos, Viva Meu Samba. Era um compositor solitário, mas criou uma de suas obras mais importantes e incensadas ao lado de Tom Jobim, a Sinfonia do Rio de Janeiro, além do clássico Teresa da Praia. "Ele participava muito na letra e eu participava muito na música. Eu sou músico e ele era músico. Eu sou poeta e ele era poeta", disse Billy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Baseada na trilogia da natureza que envolve a cidade - a montanha, o sol e o mar -, a sinfonia foi uma feliz coincidência de interesses de ambos. A primeira gravação foi lançada em 1954 com arranjos de Radamés Gnattali e participação de Elizeth Cardoso, Emilinha Borba, Dick Farney, Doris Monteiro, Nora Ney e Jorge Goulart, entre outros.

O mesmo Radamés regeu a orquestra da regravação de 1960, tendo nos vocais cantores como Jamelão, Maysa, Os Cariocas, Ted Moreno e Albertinho Fortuna. Ambas estão fora de circulação há tempos, mas valem uma garimpagem nos sebos ou na internet.