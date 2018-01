Arqueólogos gregos descobrem cabeça de esfinge em tumba macedônia

Arqueólogos descobriram a cabeça perdida de uma das duas esfinges encontradas guardando a entrada de uma antiga tumba no nordeste da Grécia enquanto os escavadores abriam caminho nas câmaras internas do monumento, informou o Ministério da Cultura do país nesta terça-feira.

A tumba no sítio de Anfípolis, a cerca de 100 quilômetros de Salônica, segunda maior cidade grega, foi saudada pelos arqueólogos como uma grande descoberta da era de Alexandre, o Grande. Segundo eles, parece se tratar da maior tumba antiga já desencavada na Grécia. A cabeça de mármore, ligeiramente danificada no nariz, exibe cachos caindo no ombro esquerdo da estátua e vestígios de cor avermelhada. “É uma escultura de uma habilidade artística excepcional” , declarou o ministério, acrescentando que fragmentos das asas das duas esfinges também foram trazidos à tona. As escavações, iniciadas em 2012, ainda não determinaram quem está enterrado na tumba. Os arqueólogos descobriram um mosaico intricado mostrando o deus Hermes como condutor das almas para o além-túmulo. Feito de seixos coloridos, ele cobre o piso de um cômodo que se acredita ser a antecâmara do sepulcro principal. Autoridades do Ministério da Cultura afirmaram que o monumento aparenta pertencer a um macedônio proeminente do período 300-325 a.C. (Por George Georgiopoulos)