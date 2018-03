Arqueólogos encontram estátuas de um antigo rei egípcio

Um grupo de arqueólogos egípcios e europeus descobriu duas estátuas do rei Amenhotep III, que governou o Egito aproximadamente 3.400 anos atrás, disse nesta quinta-feira, 5, o Supremo Conselho da Antiguidade. Foto: Reuters O arqueologista-chefe Zahi Hawaas disse em um comunicado que a primeira estátua foi feita de granito preto, já a segunda representa o rei pela forma de esfinge, a figura com a cabeça de um homem e o corpo de leão. Foto: Reuters Amenhotep III governava em uma era na qual ocorria um renascimento das artes egípcias. Ele foi sucedido pelo seu filho Akhenaten, o faraó do culto ao sol, tido por alguns como o primeiro no mundo a estabelecer uma religião monoteísta. (Reportagem de Alaa Shahine)