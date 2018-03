Arnold Schwarzenegger inaugura museu em sua homenagem na Áustria

Arnold Schwarzenegger viajou de volta ao passado na sexta-feira, na Áustria, quando visitou a casa onde passou sua infância, inaugurando um museu dedicado a sua vida.

Centenas de fãs - muitos trajando casacos de couro em estilo Exterminador do Futuro ou roupas tradicionais austríacas - se reuniram no vilarejo de Thal, no sul da Áustria, para ver o ex-governador da Califórnia e astro de ação de Hollywood.

"A casinha que está aqui atrás de nós é pequena, é velha, foi reformada e pintada de amarelo. Mas foi aqui que passei minha infância," disse Schwarzenegger à multidão encharcada de chuva que se acotovelou no jardim. Falando com sotaque provincial austríaco, Schwarzenegger disse que o museu agora abriga recordações como os primeiros pesos que levantou quando era adolescente e a escrivaninha de trabalho de seu gabinete de governador em Sacramento.

Schwarzenegger, 64 anos, espera que sua curiosa transição de fisiculturista a astro de cinema e a político sirva de inspiração para outras pessoas. "Quero que todo o mundo que venha para este museu entenda que cada pessoa pode ser bem-sucedida à sua própria maneira," disse ele.

As autoridades locais inauguraram uma enorme estátua de bronze no jardim de Schwarzenegger jovem, sem camisa, flexionando os músculos em posição de halterofilista.

Schwarzenegger nasceu em 1947 em Thal, um pequeno vilarejo austríaco tradicional situado entre montanhas cobertas de florestas.

Sua paixão por levantar pesos o levou a conquistar os títulos de Mr. Universo, Mr. Mundo e cinco títulos consecutivos de Mr. Olímpia. Aos 21 anos ele se mudou para os Estados Unidos.

Ele falou de momentos memoráveis de sua vida, de como levantava pesos quatro a cinco horas por dia, assistiu a premières de filmes, seu casamento com Maria Shriver e o nascimento de seus filhos.

Schwarzenegger, que em maio anunciou sua separação de Shriver depois de admitir ter tido um filho fora do casamento, está trabalhando sobre sua segunda autobiografia.

"Todo mundo pode conquistar o que eu conquistei, porque o sucesso pessoal não tem a ver com milhões de dólares, manchetes nos jornais --que nem sempre são positivas-- ou um tapinha nas costas de Barack Obama ou outros grandes nomes," disse o ator. Seu filho de 18 anos Patrick, um dos quatro que ele teve com Shriver, estava a seu lado.

Um fã diante do museu não precisava ser convencido de que o astro de blockbusters como Exterminador do Futuro, O Vingador do Futuro, O Último Grande Herói e comédias como Um Tira no Jardim de Infância e Irmãos Gêmeos seria um bom exemplo a seguir.

"Arnold é um homem de primeira classe. Ele inaugurou nosso clube de motos Terminator na Eslovênia," disse Branko Slikar, de casaco de couro, barba grisalha e óculos de sol. "Ele é o fisiculturista número um, o ator número um e o político número um."

Este ano Schwarzenegger interrompeu as discussões para um novo filme Exterminador do Futuro e qualquer outro projeto de Hollywood, dizendo querer se concentrar em sua vida pessoal, depois de admitir ter tido um filho com sua empregada, 13 anos atrás, que manteve em segredo. Foi ridicularizado pela imprensa norte-americana por conta do caso, e alguns órgãos de mídia. Em julho, Maria Shriver, que é membro da dinastia Kennedy, deu entrada em um pedido de divórcio, após 25 anos de casamento.