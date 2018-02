ARNDT escreverá 'Star Wars VII' Michael Arndt, Oscar de melhor roteiro em 2007 por Pequena Miss Sunshine, vai escrever o roteiro do filme Star Wars VII, em sua nova fase com a Disney. A notícia foi confirmada pela Lucasfilm, cuja presidente, Kathleen Kennedy, já está conversando com Arndt sobre a nova trama. George Lucas, criador da saga Guerra nas Estrelas e diretor da franquia também vai discutir sobre a nova aventura com o roteirista. "A grande ideia era passar a saga para uma nova geração de diretores e profissionais", havia dito Lucas durante o processo de venda da Lucasfilm. O primeiro longa desta nova fase, Star Wars VII, deve ser filmado em 2014. /EFE