Arnaldo Jabor reestreia no 'Caderno 2' prometendo manter-se fiel a si mesmo

Arnaldo Jabor está de volta como colunista às páginas do Estado. Reestreia na terça-feira, 12. Já preparou o texto, Jabor? “Está brincando comigo? No Brasil, as coisas andam mudando a cada 15 minutos. Você escreve agora e daqui a pouco já está velho. Vou entregar meu texto no limite, aos 45 do segundo tempo.” Não é difícil arriscar que, seja qual for o assunto, Jabor vai provocar polêmica. Tem sido assim, regularmente. Muitos desafetos o têm na conta de reacionário. Jabor, reacionário como Nelson Rodrigues? “Você sabia que fui eu que dei o título ao livro dele? O Nelson me pediu, ‘Ô Jabor, me dá um título aí’. E eu dei. Mas não creio que eu seja um reacionário. Só por quem se acha atingido pelo que escrevo.”

Jabor prefere definir-se como independente. “Posso até provocar polêmica, como você diz, mas não é uma coisa programada. Quero continuar sendo como sempre fui. Poucas certezas - algumas. Sou o cara que diz o que os outros não têm coragem de dizer. Por exemplo, não tenho uma opinião formada sobre o impeachment. Se ela sai, Lula (o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva) posa de mártir e sai ganhando. Se não sai, a turma dele continua e sai ganhando também. E o problema do Brasil, meu amigo, é o petismo. Essa gente não se conforma de que o mundo mudou.” Para ele, é muito difícil falar para quem é maniqueísta ou dogmático. “Não sou uma fortaleza. Admito que sou contraditório, que mudo de posição. Mas a vida é assim, o mundo é assim, dinâmico. Só os boçais ficam parados.”

Na quarta, 6, comemoraram-se os 30 anos do Caderno 2. Como Jabor vê as transformações destes 30 anos? “Do jornal, do cinema, do mundo?”, pergunta. Termina englobando tudo. “A digitalização que marcou essas três décadas talvez seja a maior mudança vivida pela humanidade. Maior que a revolução industrial, que o Renascimento. E num período curto. Tudo mudou, está mudando. O digital impulsiona a nave que vai investigar os anéis de Saturno e o Estado Islâmico, que ameaça nos engolir. É um desafio muito grande para o componente macunaímico, preguiçoso, arcaico e corrupto que ainda está arraigado numa parte da alma brasileira.”

E ele cita Rubem Braga. “O Rubem tem uma frase que acho genial. Dizia que era do tempo em que o telefone era preto e a geladeira, branca. Acho isso maravilhoso como imagem, mas não dá mais. Passou.” E ele segue com sua reflexão. “Antigamente, a cultura era produzida por poucos. Um só autor produzia para muitos. Hoje, muitos produzem para muitos, todo mundo tem opinião, se expressa. O mundo ficou muito mais complicado e isso é difícil de aceitar para quem quer continuar pensando pela maioria.” Ele cita “esse bravo Sérgio Moro”, o juiz que está conduzindo a Lava Jato. “Esse cara e os que trabalham com ele estão inseridos nesse novo mundo. A Petrobrás está sendo processada nos EUA, a Suíça libera as informações do (presidente da Câmara) Eduardo Cunha. As coisas não andam mais devagar, elas voam.” Daí a sua observação, no início, de que no Brasil as coisas estão mudando a cada 15 minutos. Não só no País. “A nova era digital acelerou nossas vidas. A vida de todo o mundo.”

É disso que Jabor, como colunista, quer continuar tratando. “Lá atrás, quando só fazia filmes, eu também era movido a paixão. Sempre fui assim. Curioso, apaixonado. Criança, eu parei de acreditar em Papai Noel e virei revolucionário para meus amiguinhos que ainda acreditavam. Hoje, sinto-me muito mais útil. Comparo-me ao mata-mosquitos, quer sujeito mais útil no Brasil atual.” Falar de política é tão importante quanto falar de sexo. “Ambos se expandem. Aprisionam a gente, mas podem libertar. Pertenço a uma geração que viveu a revolução sexual e foi prazerosa. A política ferrou o brasileiro. A libertação será política, e sexual.”

Cineasta, autor de uma obra sólida e respeitável - o documentário Opinião Pública, a poderosa adaptação de Nelson Rodrigues (Toda Nudez Será Castigada) e a trilogia ‘entre quatro paredes’ (Tudo Bem, Eu Te Amo e Eu Sei Que Vou Te Amar) -, Jabor viveu a grande crise que varreu o cinema brasileiro do mapa, na era Fernando Collor de Mello. Foi ser jornalista, “cineasta da palavra”, como muitos o definiram. Nunca desistiu do cinema: “O cinema é que, num momento, desistiu de mim”. Define-se, de novo, em lua de mel com seu meio de expressão. Gostou muito - muito! - de dois filmes recentes. Birdman, de Alejandro González Iñárritu, e Chatô, de Guilherme Fontes. “Você escreveu na sua crítica que o filme é maravilhoso. Cara, é maravilhoso. Que explosão de criatividade!” Elogia Elena? “Petra Costa é um talento, que filme forte!” E a filha dele, Carolina Jabor? “Sou um pai que se considera abençoado com a filha que tem.” O repórter diz amém - ama Boa Sorte e a atriz do filme, Deborah Secco.

Depois de muitos anos dedicado só às palavras, Jabor dirigiu Suprema Felicidade. O filme retoma o universo da classe média, conta uma história de família. Tem cenas que já nasceram entrando para a história do cinema brasileiro - a morte do avô, o assassinato da prostituta no Mangue, no Rio antigo, a p... jovem, loira como Marilyn. “Suprema Felicidade foi um filme caro. Custou R$ 12 milhões. Gostei de fazer e, ao mesmo tempo, fiquei infeliz. Tenho pronto outro roteiro, para o qual já estou captando. Será uma adaptação de Rubem Fonseca. O conto O Livro dos Panegíricos, do livro Romance Negro. Vou voltar ao apartamento (às quatro paredes). Três personagens - um velho doente, o enfermeiro, a enfermeira. O filme tem tudo. Suspense, crime, sexualidade. Acho que pode repercutir, até na bilheteria.

E é um filme barato, que é o que estamos precisando. O Brasil vai estar refletido nele.” E como vai se chamar, O Livro dos Panegíricos mesmo? “E como, se as pessoas nem sabem o que é panegírico. Queria chamar de Romance Negro, mas já tem uns franceses negociando o conto que dá título ao livro.” O importante é que Jabor cineasta vai voltar. O outro, o cineasta das palavras, reestreia nessas páginas, no dia 12. Polêmico, só por ousar ser independente, como é do seu feitio