Arnaldo em busca de um parceiro

Os interessados deverão gravar suas composições usando a letra do autor e enviá-las por arquivo em MP3 para o seguinte endereço: estadão.com.br/musi que. A abertura das inscrições, apenas pelo site, será no próximo dia 29, mas o jornal já publica hoje a letra de Arnaldo Antunes para que os interessados possam começar a criar suas canções. A data final para a inscrição será dia 17 de abril, e ela só será permitida a maiores de 18 anos e a pessoas que moram no Brasil.

As gravações serão analisadas por um corpo de jurados do qual farão parte jornalistas do Grupo Estado e músicos de renome, como o baterista e pesquisador de MPB Charles Gavin e o pianista Amilton Godoy, do Zimbo Trio, que presidirá o júri. Os melhores resultados escolhidos pelos jurados serão enviados para que o próprio autor selecione seu parceiro definitivo. Autores de letra e música serão convidados a lançar a canção na Rádio Eldorado e na TV Estadão, além de serem anunciados em reportagem do C2+Música.

Invertendo papéis. Em uma segunda etapa, o Musique inverterá a ordem e passará a procurar leitores letristas, que poderão enviar ao jornal composições suas para serem musicadas por artistas renomados. A intenção do novo projeto Musique é revelar jovens músicos e letristas brasileiros e proporcionar à classe artística encontros com novos criadores, ainda sem acesso à mídia. A próxima letra inédita, que será divulgada em dois meses, será do cantor e compositor Tom Zé.