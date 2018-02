Arnaldo Antunes mostra novo show no Sesc Vila Mariana Mais grave, menos gritante. Assim chega Arnaldo Antunes para uma temporada de três apresentações, a partir de hoje até domingo, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Ele traz aos paulistanos o repertório de "Qualquer" (2006), que deu origem ao recém-lançado "Ao Vivo no Estúdio", pela gravadora Biscoito Fino. O trabalho, que veio em CD e DVD, é um dos mais belos registros visuais já realizado por um músico brasileiro. Com figurino sóbrio do estilista Marcelo Sommer e ambiente inspirado no cinema expressionista alemão das décadas de 30 e 40, Arnaldo Antunes gravou o show para uma pequena platéia, de cinqüenta pessoas, no Estúdio Mosh, em São Paulo, e com uma idéia bastante interessante: tudo em preto e branco. Para este lançamento, o músico traz canções de "Qualquer", mas também resgata e recria outras composições, como fez com "Qualquer Coisa", de Caetano Veloso, ou "Judiaria", de Lupicínio Rodrigues, que comparece com uma pegada bem rock. Arnaldo Antunes mostra ainda novos arranjos para outras de seu repertório, como "Socorro", "O Silêncio", "Saiba" e "Se tudo pode acontecer". O disco e o DVD contou com participações especiais. Para interpretar "Eu não sou da sua rua", Arnaldo escalou o titã Branco Mello. Ex-titã, assim como Arnaldo, Nando Reis aparece para cantar com o amigo a canção "Não vou me Adaptar", enquanto o guitarrista Edgard Scandurra trouxe o rock à "Judiaria". Os ''tribalistas'' Carlinhos Brown e Marisa Monte se juntaram a Arnaldo para regravar "Um a Um" e "Velha Infância", sucesso do único disco que gravaram juntos em 2002. Coeso e sereno, Arnaldo Antunes traz a poesia de suas canções aos palcos do Sesc Vila Mariana. E promete emocionar com suas interpretações, que por ora se assemelham a um louco em um hospício. Mas é só impressão - Arnaldo é musico competente e de sã consciência. Arnaldo Antunes. Sesc Vila Mariana, Rua Pelotas, 141, São Paulo. Tel (11) 5080-3000. Hoje e amanhã, às 21h, e domingo, às 18h. R$ 40.