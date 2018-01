Arnaldo Antunes leva seu 'Iê Iê Iê' ao Sesc Pompeia

Ao lançar seu nono disco de carreira, "Iê Iê Iê", Arnaldo Antunes rechaça a ideia de que começa uma nova fase com um disco dedicado a canções com arranjos mais dançantes. "Discordo de quem tem falado que este CD é a minha volta a escrever canções mais pop. Já venho fazendo isso há dois discos. O que mudou neste é a formação da banda, que tem uma postura mais rock'n'roll, sem abrir mão da melodia", falou.

No palco do Sesc Pompeia, em São Paulo, Arnaldo vai tocar as 12 faixas do disco e puxar mais quatro de sua carreira que dialoguem com a estética do show. Mais do que poder apresentar as canções de um de seus trabalhos mais bem recebidos, Arnaldo está feliz da vida com a possibilidade de ter o time completo de músicos do CD. "É um privilegio poder fazer com a mesma banda que gravou o disco", conta.

Com Edgard Scandurra (guitarra e voz), Betão Aguiar (baixo e voz), Chico Salem (violão e voz), Marcelo Jeneci (teclados e voz) e Curumin (bateria e voz), as três apresentações ainda terão ainda participação do produtor e guitarrista Catatau, na música "Invejoso". "É uma troca. Participei do show do Cidadão Instigado (banda de Catatau) e ele vai dar essa canja, agora, no meu. O interessante é que todos os músicos que me acompanham têm ótimos trabalhos solos."

O show ainda contará com o figurino do estilista Marcelo Sommer, que ao lado de Márcia Xavier também assina o cenário. "Vai ser uma coisa bem pop. Serão 500 camisetas penduradas em cabides. Nosso figurino também remeterá à época do iê iê iê, com terninho e gravata." As informações são do Jornal da Tarde.

Arnaldo Antunes. Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). Rua Clélia, 93. Tel. (011) 3871-7700. Sexta-feira, 16, e sábado, 17, às 21 horas. Ingressos: R$ 30. Classificação: 18 anos.