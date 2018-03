Armas de filme de Brad Pitt sobre zumbis são apreendidas na Hungria

Quase cem armas que seriam usadas em um filme com Brad Pitt foram apreendidas em Budapeste, na Hungria, porque elas não foram adaptadas com segurança para serem usadas no set de filmagens.

As armas chegaram à Hungria de Londres no sábado.

O filme World War Z é um longa-metragem de terror, com lançamento previsto para 2012, onde Brad Pitt enfrenta zumbis em um mundo pós-apocalipse.