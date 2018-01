Armani volta aos anos 1930 para desenhar coleção de mobília Giorgio Armani voltou aos anos 1930 para criar sua mais recente coleção de mobília, na qual mesas, sofás e camas apareceram em ambientes que lembravam os sets de filmagens da era dourada de Hollywood. A linha "Armani Casa" permaneceu fiel ao estilo minimalista do designer italiano, com uma abordagem tipicamente linear e cores clássicas. Conhecido por suas criações discretas, Armani, 73 anos, disse que se inspirou no trabalho de Eileen Gray, cuja poltrona arredondada Bibendum foi um dos objetos de design mais famosos do século 20. "Há tantas pessoas sedentas por coisas belas!", disse ele na abertura do Salão da Mobília de Milão. Ébano ou madeira laqueada ganhou destaque entre os objetos expostos, e alguns dos móveis tinham acabamento preto pregueado. As salas estavam repletas de biombos. "Fiz um pouco de cor algumas temporadas atrás e não consegui vender uma única almofada colorida", disse ele. Uma mesa tinha três pés, e um divã era recoberto de veludo negro. Os abajures eram retangulares ou de formatos simples, e as cadeiras variavam entre geométricas e outras mais curvas. Armani também apresentou uma TV que desenhou para a sul-coreana Samsung Electronics. O designer já fez parceria com a Samsung num celular, lançado em setembro, e outros eletrônicos. A TV de tela LCD vem com controle remoto estiloso e um botão de liga-desliga iluminado que customiza os logotipos Armani e Samsung. Na quarta-feira, a tela exibia reprises de desfiles de moda. A Armani Casa, que no ano passado faturou 38 milhões de euros, tem lojas em 45 países. Este ano a empresa pretende abrir outros 15 pontos de venda em várias partes do mundo, incluindo Pequim, Kuala Lumpur, Nova Délhi, Bahrein e Belgrado. Armani pretende também abrir hotéis em Milão, no final de 2010, e Abu Dhabi, no final de 2009 ou início de 2010. Entre outras grifes que exibiram criações para casas durante o Salão, aberto entre 16 e 21 de abril, estava a Versace, que no mês passado apresentou interiores para helicópteros.