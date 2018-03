Armani será diretor de arte do The Independent por um dia Giorgio Armani será diretor de arte do jornal britânico "The Independent" no próximo dia 21. O estilista será responsável por desenhar suas páginas. Trata-se de uma iniciativa do programa humanitário RED que, junto com o Global Fund da ONU arrecada fundos pela luta contra a aids na África. A edição de maio do "The Independent" foi um grande sucesso, com o vocalista do U2, Bono Vox, como diretor de arte. Metade da renda obtida com as vendas naquele dia - 70 mil cópias extras vendidas - foi doada para a campanha do RED. Na edição desenhada pelo estilista italiano haverá artigos assinados por várias celebridades. Já foram confirmados George Clooney, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Andreij Shevchenko, Ashley Judd e Beyoncé Knowles. A seção "Extra" do jornal se tornará uma revista neste próximo número e conterá um pôster comemorativo, também desenhado por Armani. Simon Kelner, diretor do "The Independent", disse que "Giorgio Armani colocará a sua visão pessoal e particular de mundo, a sua visão criativa e única nas páginas do jornal".