Armani quer acabar polêmica e diz que na moda todos copiam

O estilista Giorgio Armani quis acabar nessa terça-feira, 20, com a polêmica gerada após ter acusado a Dolce & Gabbana de ter copiado algumas de suas criações e afirmou que no ambiente da moda "todos copiam" e que ele mesmo fez isto com Chanel e Yves Saint Laurent. Veja também: Casal Beckham posa de roupa íntima para Emporio Armani "Esperava um tom mais leve", respondeu Armani ao ser perguntado sobre a resposta dada pelos criadores da Dolce & Gabbana, que anteontem disseram que ainda têm muito que aprender, "mas não com Armani". O estilista italiano confessou depois que ele mesmo tinha copiado Chanel e Yves Saint Laurent, mas afirmou que sempre reconheceu isto de forma clara. "Porém, talvez eles tenham se ofendido", concluiu Armani em referência à dupla de estilistas. Por outro lado, Dolce e Gabbana disseram mais tarde que não foi este o caso, mas que se sentiram "atacados" e responderam, além de terem acrescentaram que, "acima de tudo", nunca copiaram Armani.