Armani mostra coleção de inspiração étnica em Milão Giorgio Armani se inspirou em ciganos e no Japão para criar sua coleção de moda feminina inverno 2008-09, que expôs em Milão na segunda-feira, envolvendo muitas das modelos em xales de veludo ou renda e apostando nas sedas com estampas florais para a noite. O estilista deu vazão a sua paixão pelo veludo, que usou em tons de preto e chocolate em saias curtas e volumosas ou calças baggy de cintura alta. Um veludo cinza claro formava destaques num paletó-capa usado com vestido curto de lã cinza, e um casaco de pele cinza macia acompanhava sapatos e bolsa com brilho de arco-íris. Conhecido por sua paleta clássica em tons de preto e cinza, Armani desta vez brincou com as cores, deixando um forro azul-céu aparecer sob uma capa de falsa pele cor chocolate ou usando uma faixa de bordado multicolorido para realçar as costas de um casaco preto de alfaiataria. "Tenho respeito e amor pelos povos étnicos", disse o estilista a jornalistas após o desfile. "Eu sempre disse que essas mulheres são muito lindas." Seus vestidos de noite desciam até o tornozelo, e uma série de veludo preto trazia bainhas de renda ou camadas e plumas para criar um clima sombrio. Mas Armani mudou de registro com seus belíssimos vestidos de seda preta pontilhada de pink e roxo, ou em estampas japonesas azuis-turquesa, mais uma vez envoltas em écharpes de veludo ou renda. No desfile da D&G, a grife menos formal da dupla de estilistas Stefano Gabbana e Domenico Dolce, as cores estavam presentes em tecidos xadrez, alguns de xadrez escocês. Os dois já tinham usado o xadrez escocês em sua coleção masculina mostrada em janeiro, e o desfile da segunda-feira deu prosseguimento ao tema, com kilts longos e casacos alongados de xadrez vermelho. O clima escocês foi mantido num twin set com estampa de diamantes que parecia algo diretamente saído do 18o buraco no campo de golfe de Gleneagles. As modelos usavam lenços de cabeça estampados de seda, em estilo Grace Kelly, e botas de meio cano em tons de vermelho e marrom. Na Gianfranco Ferre, a equipe da maison montou um desfile que respeitou os dons arquitetônicos de seu fundador, que morreu em junho passado. Nomeado sucessor de Ferre em setembro, Lars Nilsson abandonou o cargo um mês mais tarde em função de divergências criativas, e apenas um vestido -- de seda marmorizada marrom e creme -- trazia seu carimbo. Em comunicado divulgado na segunda, a maison disse que, contrariamente às especulações recentes, "não há negociações em curso" para a contratação de um novo estilista. A semana de moda feminina de Milão continua até sábado e terá 103 desfiles, incluindo os da Prada, Versace e Gucci mais perto do fim da semana.