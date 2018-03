Armani e D&G desfilam na Semana de Moda de Milão Os seguidores da moda foram recebidos com chuva e baixas temperaturas na segunda-feira, na abertura da semana de moda de Milão, na Itália, que mostrou os lançamentos para a Primavera-Verão 2007. Enquanto isso, na passarela, estilistas veteranos e iniciantes mostravam suas coleções para as estações mais quentes do ano. O desfile do italiano Giorgio Armani foi um dos mais aplaudidos do dia. "Esse é um momento muito especial na minha vida", disse Armani após apresentar looks que aliaram modelos elegantes a uma androginia sutil. Tons de bege e rosa predominaram nas calças - fluidas e em tecidos leves - e nas jaquetas, combinadas com ousados chapéus masculinos. Os acessórios também foram destaque dos desfiles. A grife italiana Blugirl mostrou desde bolsas grandes de algodão até carteiras para serem usadas à noite, feitas de ouro e cravejada de diamantes. Pela manhã, foi a vez da aclamada dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana animar a passarela de verão de Milão. Eles exibiram os lançamentos de sua segunda linha, a D&G Collection. As cores fortes da maquiagem e os cabelos tingidos de rosa-choque, azul e verde das modelos remetiam ao movimento punk dos anos 80. Durante os seis dias de desfiles, mais de 60 estilistas italianos, incluindo notáveis como Gucci, Fendi e Versace irão mostrar suas criações em Milão. O destaque desta terça-feira é o desfile da grife Prada.