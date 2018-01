Armani é a marca preferida dos italianos, segundo pesquisa Armani, Dolce&Gabbana e Valentino são as marcas preferidas dos italianos, enquanto Guru, Richmond e Pirelli Pzero são as marcas "novas" que mais atraem homens e mulheres, segundo uma pesquisa que publicada nesta sexta-feira no jornal Mf Fashion, especializado em moda. De acordo com a pesquisa, as lojas com mais de uma marca são preferidas por 46% dos italianos, contra 28% dos negócios com apenas uma marca, em particular para a clientela feminina. Tanto homens quanto mulheres não compram mais por impulso, pois planejam com atenção as despesas, de acordo com mais da metade dos consultados. A pesquisa foi feita durante o mês de junho, com 2 mil italianos de ambos os sexos, de 18 a 55 anos. Em relação ao sexo masculino, depois de Armani e Dolce&Gabbana, as grandes marcas preferidas são, em ordem, Levis, Valentino, Versace, Cavalli, Diesel e Nike.