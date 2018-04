Arma roubada de Elvis Presley é encontrada em banheiro

Um revólver roubado de um museu de Memphis, Estados Unidos, dedicado a Elvis Presley, foi encontrado em um banheiro portátil. O zelador Travis Brookins encontrou a arma - que pertenceu a Elvis - quando limpava o banheiro do lado de fora do museu, segundo o jornal Commercial Appeal, de Memphis. O revólver foi retirado de uma caixa onde estava sendo exibido no museu Elvis After Dark, perto da mansão Graceland. A exposição marcava os 30 anos da morte do cantor. Milhares de fãs fizeram uma vigília com velas na quinta-feira, na mansão que pertenceu a Elvis Presley e esperaram horas na fila para visitar seu túmulo. O jornal de Memphis informou que Brookins pensou que a arma era um brinquedo, até que viu os relatos na imprensa do desaparecimento do revólver, um Smith and Wesson 9 milímetros. "Ele nos ligou e disse que achava que estava com a arma roubada e trouxe até nós", disse o tenente da polícia de Memphis, Jerry Gwyn. A gravação das câmeras de vigilância do museu mostra o ladrão - usando uma bermuda muito longa e camiseta com estampa camuflada - abrindo a caixa de vidro e levando a arma. O jornal Commercial Appeal afirma que o ladrão pode ter parado no banheiro durante a fuga e ali perdeu a arma. "Há uma boa possibilidade de que, quem quer que tenha levado (a arma) deixou cair ali por acidente. Claro que, quem quer que tenha deixado a arma cair, não iria lá (resgatar o revólver)", disse Gwyn. O ladrão ainda não foi capturado. Elvis Presley gostava de armas e até instalou uma galeria de tiro em sua mansão, Graceland. O cantor teria chegado a disparar contra uma televisão com uma de suas armas. Elvis Presley morreu de um ataque cardíaco em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos de idade. Acredita-se que os seus problemas cardíacos tenham sido agravados pelo abuso de drogas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.