Arlindo Cruz lança DVD 'Ao Vivo MTV' em São Paulo

Com 30 anos de carreira, suas músicas já foram gravadas mais de 550 vezes por diversos artistas: Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Jorge Aragão, Almir Guineto, Alcione, Maria Rita, Marcelo D2 e outros. No DVD, Arlindo recebe Beth Carvalho, D2 e Zeca: "A Beth Carvalho foi a mulher que me revelou, é a minha madrinha, do Almir Guineto, do Jorge Aragão. Ensinou muita coisa do que eu sei hoje. O Zeca é meu parceiro desde o início. A primeira música do Zeca gravada foi 10 Mandamentos, em parceria comigo. E a primeira música que ele gravou em estúdio foi minha, a Camarão que Dorme a Onda Leva." Com D2, a parceria vai além dos estúdios. Os jogos do Flamengo sempre estão em pauta: "Não fui na semana passada no Fla-Flu por que era Páscoa. Vamos ver se domingo eu vou no Flamengo e Botafogo. Aposto dois a zero pro Mengão."

No show, os convidados serão seu filho, Arlindo Neto, e o sambista paulistano Reinaldo. Músicas como O Show Tem que Continuar, Bagaço da Laranja, Camarão que Dorme a Onda Leva, Samba de Arerê e Chegamos ao Fim estarão acompanhadas dos músicos Julinho Santos (violão), Gegê D?Angola (cavaco), Dudu Dias (contra-baixo), Marcelinho Moreira (percussão), Nenê Brow (percussão) e Azeitona (pandeiro), entre outros. "O público da MTV vai entender com muito carinho. O show vai mostrar todas as minhas facetas. Não é um show de rock, mas tem uma vibração tremenda, pode apostar." As informações são do Jornal da Tarde.

Arlindo Cruz. MTV ao Vivo. Citibank Hall (1450 lugares). Av. dos Jamaris, 213, Moema. Tel. (011) 2846-6010. Hoje e amanhã, às 22h. De R$ 60 a R$ 120. Censura: 16 anos. www.citibankhall.com.br