Arlete Salles substitui Nair Bello em <i>Pé na Jaca</i> O diretor Ricardo Waddington abriu a festa de lançamento de Pé na Jaca, próxima novela das 7 da Rede Globo, no domingo, informando que a atriz Nair Bello, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês após sofrer uma parada cardíaca, não atuará mais no folhetim e terá como substituta Arlete Salles. ?A nossa querida Nair Bello faria a Dona Gioconda, mas, infelizmente, todos sabem o que aconteceu. E a nossa queridíssima Arlete Salles entrará em seu lugar?, contou ele. O elenco e equipe de Pé na Jaca se reuniram, no domingo na Casa Fasano, em São Paulo, para a festa de lançamento do folhetim, que estréia no dia 20. Carlos Lombardi, autor da novela, agradeceu os co-autores e colaboradores da novela - Vinicius Vianna e Filipe Minguez e Nélio Abbade e Sebastião Macie, respectivamente - e falou sobre seu atual trabalho. "Tenho cinco personagens que são o ponto de partida da história, com vários protagonistas. É uma trama séria, mas vamos privilegiar o inusitado desta história", disse ele. Além de Lombardi, participaram da festa, entre outros, os atores Juliana Paes, Deborah Secco, Fernanda Lima, Flavia Alessandra, Murilo Benício, Marcos Pasquim, Alexandre Schumacher e Betty Faria. Pé na Jaca: a história Cinco crianças que passavam férias brincando na cidadezinha de Deus me Livre, perto de Piracicaba, cresceram, se desencontraram e acabaram por enfiar o pé na jaca com atitudes e sentimentos que os levaram ao fundo do poço. Para recomeçar, voltam ao ponto de partida, sem a inocência dos velhos tempos e longe da amizade que juraram um dia. Vinte e cinco anos se passaram até que Arthur (Murilo Benício), Elizabeth (Deborah Secco), Guinevere (Juliana Paes), Maria (Fernanda Lima) e Lancelotti (Marcos Pasquim) voltaram a se encontrar.