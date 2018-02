Aristarain e um Wayne barrigudo

11H45 NA CULTURA

Brasil, 1956. Direção de Eurides Ramos, com Mazzaropi, Terezinha Amayo, Roberto Duval, Gilberto Martinho, Pedro Dias, Wilson Grey.

Mazzaropi, na fase pré-jeca, faz gêmeos. Um é sargento instrutor, o outro é atrapalhado e se alista para seguir carreira militar (e agradar ao pai). Com Mazzaropi, sempre se pode divertir, mas Anselmo Duarte jurava que Eurides Ramos era o pior diretor com quem trabalhou. Logicamente, não é uma recomendação. Reprise, preto e branco, 100 min.

Monstros Vs Alienígenas

13H55 NA GLOBO

(Monsters Vs Aliens). EUA, 2009.

Direção de Ob Letterman e Conrad Vernon.

Atingida por meteorito no dia de seu casamento, mulher adquire proporções gigantescas, o que a leva a se isolar. Mas, quando a Terra é invadida por alienígenas, ela pode virar heroína. Animação familiar que fica meio sem graça sem o recurso do 3-D. Reprise, colorido, 94 min.

A Mulher e a Câmera

15 H NA CULTURA

(Shooting Woman). EUA, 2008.

Direção de Alexis Krasilovsky.

Um retrato das mulheres que operam a câmera - em Hollywood, nos campos de batalhas. Existe um olhar feminino diferenciado do dos homens? O documentário busca responder à questão. Reprise, colorido, 54 min.

Uma Dupla Quase Perfeita

16H15 NA REDE BRASIL

(Turner and Hooch). EUA, 1989.

Direção de Roger Spottiswoode, com Tom Hanks, Mare Winningham.

Tom Hanks, em princípio de carreira - e antes dos dois Oscars (por Forrest Gump e Filadélfia) - é forçado a proteger cachorro que testemunhou assassinato. O tipo do filme em que o animal é mais inteligente que o homem. Não anima muito. Reprise, colorido, 99 min.

Tempo de Revanche

22H30 NA TV BRASIL

(Tiempo de Revancha). Argentina, 1981. Direção de Adolfo Aristarain, com Federico Luppi, Haydeé Padilla, Rodolfo Ranni, Julio De Grazia.

Diretor de filmes políticos, o argentino Aristarain conta a história de homem que enfrenta mineradora multinacional. O filme busca analogias com a situação da Argentina sob a ditadura militar, mostrando o herói integrado ao movimento sindical e sendo alvo de repressão. Lá pelas tantas, ele é reduzido ao silêncio. Aristarain filma bem, Federico Luppi é grande ator. Veja. Inédito, colorido, 112 min.

Mr. Holland - Adorável

Professor

23 H NA REDE BRASIL

(Mr Holland's Opus). EUA, 1995. Direção de Stephen Herek, com Richard Dreyfuss, Glenne Headly, Jay Thomas.

Baseado na história real de um professor que dedica sua vida a despertar o interesse das crianças e adolescentes pela música. Richard Dreyfuss é bom e, embora o diretor exagere nos sentimentos, o filme é bonito. Reprise, colorido, 140 min.

Massacre no Bairro Chinês

0H50 NA GLOBO

(Shinjuku Incident). China, 2009.

Direção de Derek Yee, com Jackie Chan, Naoto Takenaka, Daniel Wu, Jinglei Xu, Masaya Kato, Toru Minegishi.

Jackie Chan faz chinês que vai viver no Japão e se envolve com a Yakuza. Pancadaria da grossa, algum humor. os fãs do astro poderão se divertir. Reprise, colorido, 119 min.

Espelho Nativo

3 H NA TV BRASIL

Brasil, 2009. Direção de Philipi

Bandeira.

A TV Brasil está virando a voz da tribo. Exibe somente documentários de índios. Este discute questões indigenistas no Ceará. Reprise, colorido, 52 min.

TV Paga

Bravura Indômita

13 H10 NO TCM

(True Grit). EUA, 1969. Direção de Henry Hathaway, com John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby.

John Wayne ganhou o Oscar por seu papel como o xerife Rooster Cogburn. Balofo, bêbado e ladino, ele é contratado por garota de 14 anos para caçar os assassinos dos pais dela. O livro de Charles Portis em que o diretor Hathaway se baseou é considerado uma obra-prima e o filme, mesmo não sendo tão bom, é programa atraente, e não apenas para fãs de histórias do Velho Oeste. Hathaway, que fez vários filmes com o astro, pode ser definido como o mais subestimado dos grandes diretores de westerns. Em 1975, surgiu a sequência, Rooster Ciogburn, com o próprio John Wayne e Katharine Hepburn, mais próxima do espírito de Uma Aventura na África, de John Huston, do que do original de Hathaway. E houve o filme dos irmãos Coen, com Jeff Bridges no papel principal. Reprise, colorido, 128 min.