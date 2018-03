Ariano Suassuna volta a ser internado no Recife Dois dias após receber alta médica, o escritor Ariano Suassuna - que sofreu um enfarte agudo do miocárdio, no último dia 22 - voltou a ser internado, nesta quinta-feira à tarde, no Real Hospital Português (RHP), localizado na região central do Recife. De acordo com informações não oficiais, Suassuna teria sido encontrado em sua residência, desacordado por familiares.