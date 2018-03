Ariano Suassuna sofre enfarte e está internado no Recife Nascido em João Pessoa há 86 anos, o escritor Ariano Vilar Suassuna sofreu um enfarte na manhã desta quarta-feira, 21. Após sentir uma indisposição, o escritor deu entrada no Hospital Português, no Recife, onde continua internado. Suassuna, que atualmente ocupa o cargo de secretário da Assessoria Especial do Governo de Pernambuco, permanecerá internado para que seja submetido a alguns exames. Um boletim médico sobre seu estado de saúde deve ser divulgado ainda nesta quarta-feira. A assessoria de imprensa do governo de Pernambuco informou que Suassuna está consciente, conversa com a família e mantém seu tradicional bom humor.