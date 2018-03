Ariano Suassuna deixa hospital no Recife O escritor e dramaturgo Ariano Vilar Suassuna, de 86 anos, deixou na tarde desta terça-feira, 27, o Hospital Português, no Recife. Ele sofreu um enfarte de pequenas proporções e estava internado desde o dia 21. De acordo com o cardiologista Sérgio Montenegro, Suassuna deverá prosseguir o tratamento em casa, por 40 dias, período em que deve permanecer em repouso. As visitas continuam proibidas.