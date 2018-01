Ariano Suassuna deixa hospital O escritor Ariano Suassuna, 86 anos, recebeu alta do Real Hospital Português, no Recife, no fim da manhã desta quarta-feira (4). Segundo o boletim médico, ele evolui clinicamente bem e deverá continuar o tratamento em casa. “Permanece em repouso médico por 30 dias, com visitas proibidas”, ressalta o comunicado assinado pela cardiologista Patrícia Montenegro.