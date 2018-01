Ariano Suassuna abre atividades da ABL A aula-espetáculo Raízes Populares da Cultura Brasileira, de Ariano Suassuna abre hoje, às 17h30m, as atividades de 2006 na Academia Brasileira de Letras. Ele inaugura também a exposição Do Reino Encantado: Iluminograviras de Ariano Suassuna e Fotografias de Gustavo Moura, na Galeria Manuel Bandeira. Suassuna é imortal desde 1989, mas raramente vem às sessões no Rio. Ao contrário do que se pensa, Suassuna não é pernambucano. Apesar de ter vivido muitos anos no Recife, o autor do Auto da Compadecida, peça de 1955 que projetou seu nome no cenário nacional com a adaptação feita pela TV Globo. E que colocou em destaque também o ator Mateus Nachtergaele. Ariano Suassuna é advogado, professor, teatrólogo e romancista, nasceu em João Pessoa, na Paraíba, em 16 de junho de 1927. Ele foi eleito para a Academia em 1989 e ocupa a cadeira de número 32.