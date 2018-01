ARGO VENCE PRÊMIO DOS ROTEIRISTAS O filme Argo, de Ben Affleck, conquistou mais um prêmio na noite de domingo (dia 17), ao vencer a categoria de melhor roteiro adaptado no prêmio do Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (WGA). A premiação ocorreu uma semana antes do Oscar, ao qual Argo concorre com sete indicações. O longa de Ben Affleck já venceu prêmios no Globo de Ouro, Sindicato dos Atores (SAG), Sindicato dos Produtores (PGA), Sindicato dos Diretores (DGA) e no britânico Bafta. Na categoria roteiro original do prêmio do WGA, venceu A Hora Mais Escura. Já entre os documentários, o ganhador foi Searching for the Sugar Man.