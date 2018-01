Argo ganha o Oscar de melhor filme O filme "Argo", dirigido por Ben Affleck, conquistou o principal prêmio da 85ª edição do Oscar. Na categoria de melhor filme, concorria com "Indomável Sonhadora", "O Lado Bom da Vida", "Lincoln", "A Hora Mais Escura", "As Aventuras de Pi", "Os Miseráveis", "Amor" e "Django Livre".