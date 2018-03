'Argo' bate o favorito 'Lincoln' e leva os principais prêmios no Globo de Ouro

Contrariando as previsões, Argo foi o grande vencedor do Globo de Ouro 2013 e superou o favorito Lincoln. O longa dirigido pelo também ator Ben Affleck levou os prêmios de melhor filme de drama e melhor direção, para Affleck. Já Lincoln levou apenas um prêmio para casa, o de melhor ator de drama para Daniel Day-Lewis, que também é o grande favorito ao Oscar da categoria. Sinal de que, ao contrário do clima de patriotismo que deve tomar conta das escolhas da Academia, a liga dos jornalistas estrangeiros de Hollywood prefere temas mais atuais e menos edulcorados quando o assunto é a história norte-americana.

Enquanto Lincoln narra a saga do ex-presidente dos EUA, Argo conta a história do resgate mirabolante de diplomatas norte-americanos no Irã após a conturbada Revolução Islâmica de 1979, usando como pretexto as filmagens de um longa-metragem.

Em noite que teve de Bill Clinton apresentando Lincoln a Jodie Foster recebendo homenagem e fazendo um dos melhores discursos da história do Globo de Ouro, foi uma cerimônia repleta de surpresas.

Já na categoria melhor comédia ou musical prevaleceu o favoritismo de Os Miseráveis, que também levou prêmios de melhor ator de comédia ou musical para Hugh Jackman e melhor atriz comédia ou musical para Anne Hathaway.

Veja os vencedores:

FILME

MELHOR DRAMA

"Argo"

MELHOR COMÉDIA OU MUSICAL

"Os Miseráveis"

MELHOR ATOR, DRAMA

Daniel Day-Lewis, "Lincoln"

MELHOR ATRIZ, DRAMA

Jessica Chastain, "A Hora Mais Escura"

MELHOR ATOR, COMÉDIA OU MUSICAL

Hugh Jackman, "Os Miseráveis"

MELHOR ATRIZ, COMÉDIA OU MUSICAL

Jennifer Lawrence, "O Lado Bom da Vida"

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Christoph Waltz, "Django Livre"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Anne Hathaway, "Os Miseráveis"

MELHOR DIRETOR

Ben Affleck, "Argo"

MELHOR FILME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

"Amour" (Áustria)

MELHOR ANIMAÇÃO

"Valente"

MELHOR ROTEIRO

Quentin Tarantino, "Django Livre"

MELHOR TRILHA SONORA

Mychael Danna, "As Aventuras de Pi"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"Skyfall", "007 - Operação Skyfall" (Adele/Paul Epworth)

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DRAMÁTICA

"Homeland" (Showtime)

MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA

"Girls" (HBO)

MELHOR ATOR, DRAMA

Damian Lewis, "Homeland"

MELHOR ATRIZ, DRAMA

Claire Danes, "Homeland"

MELHOR ATOR, COMÉDIA

Don Cheadle, "House of Lies"

MELHOR ATRIZ, COMÉDIA

Lena Dunham, "Girls"

MELHOR FILME OU MINISSÉRIE PARA TV

"Virada no Jogo" (HBO)

MELHOR ATOR, FILME OU MINISSÉRIE PARA TV

Kevin Costner, "Hatfields & McCoys"

MELHOR ATRIZ, FILME OU MINISSÉRIE PARA TV

Julianne Moore, "Virada no Jogo"

MELHOR ATOR COADJUVANTE, FILME OU MINISSÉRIE PARA TV

Ed Harris, "Virada no Jogo"

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE, FILME OU MINISSÉRIE PARA TV

Maggie Smith, "Downton Abbey: 2a temporada"