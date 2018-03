Argentino leva melhor filme estrangeiro

"O Segredo dos Seus Olhos" reúne uma bela história de amor misturada com uma investigação de assassinato. A produção foi vencedora de vários prêmios do cinema argentino e levou o Goya, da Espanha, de melhor filme hispano-americano e de atriz revelação, para Soledad Villamil. O sucesso levou "O Segredo dos Seus Olhos" a se transformar na maior bilheteira da Argentina dos últimos 34 anos.

Antes de receber o Oscar na segunda indicação de um filme seu ao prêmio - em 2001 concorreu na mesma categoria com "O Filho da Noiva" - Campanella lembrou, com esperança, de que nas últimas edições os mais cotados não levaram a estatueta. E a história que se repetiu este ano, com a derrota de "A Fita Branca".