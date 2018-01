Argentina vai fazer Bienal do Fim do Mundo A cidade de Ushuaia, na Argentina, foi escolhida como sede da primeira Bienal do Fim do Mundo, que propõe a união entre os pólos Sul e Norte por meio da arte e terá uma forte mensagem ecológica. O encontro, que será realizado de 29 de março a 29 de abril, vai reunir artistas de Canadá, Alemanha, França, China, Noruega, Brasil e Argentina, entre outros - já confirmaram presença nomes como Alex Fleming, León Ferrari e Fred Forrest. Um dos destaques da mostra será a obra Sentinela da Mudança Climática, de Joaquín Fargas, um girassol gigante cujas pétalas registram as mudanças no clima.