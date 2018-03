Argentina revela indicado ao Oscar A Argentina anunciou ontem seu candidato a tentar disputar o Oscar de melhor filme em língua estrangeira em 2012. A academia do país, que tem como presidente o diretor Juan José Campanella, revelou a escolha por Aballay, O Homem Sem Medo. O filme, dirigido por Fernando Spiner, obteve 22 dos 66 votos na eleição local. O longa conta a história de um homem que passa o resto de sua vida andando em um cavalo como forma de auto-penitência por ter matado um homem. A Argentina é a atual vencedora do Oscar na categoria por O Segredo dos Seus Olhos. Os concorrentes finais serão anunciados no dia 24 de janeiro. / AP