Argentina e Itália têm candidatos para Oscar O filme Wakoda é o candidato argentino para disputar uma vaga ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar 2014. A produção é dirigida por Lucia Puenzo, filha Luis Puenzo, vencedor do troféu em 1985. A Itália vai apostar em A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino, para uma das cinco vagas disponíveis na categoria. O filme deve estrear em dezembro no Brasil. A premiação ocorre em 2 de março.