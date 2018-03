Aretha gravará com Clive Davis Aretha Franklin revelou ter retomado a parceria com Clive Davis, o produtor que arquitetou seu retorno aos holofotes nos anos 80. A diva da soul music deu o recado durante uma entrevista, sábado, em um hotel de Manhattan, na ocasião de sua festa de aniversário de 70 anos, e afirmou que vai gravar um novo disco. Davis, chefe de criação da Sony Music, esteve ao lado de Aretha a noite toda. A cantora disse que já assinou um contrato e que os dois vão definir o repertório do disco no mês que vem. Clive Davis, produtor de Whitney Houston e outras divas, reanimou a carreira de Aretha nos anos 80, ao trazê-la para a Arista Records. / NYT