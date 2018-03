Aretha Franklin pode perder casa por deixar de pagar impostos Estará a rainha do soul correndo o risco de perder sua casa em Detroit? A cantora premiada com o Grammy Aretha Franklin, lenda do soul, foi informada de que sua mansão de 700 mil dólares em Detroit, no Estado do Michigan, corre o risco de ter sua hipoteca executada porque ela não pagou 162 mil dólares em impostos que datam de 2005, informou um representante do governo local. Mas uma agente publicitária de Aretha afirmou em comunicado à imprensa que "a questão já foi resolvida", sem dar maiores detalhes. Keith Owens, porta-voz da tesouraria do Condado de Wayne, disse que Aretha Franklin deve um total de 19.192 dólares em impostos e taxas atrasados sobre o imóvel, referentes a 2007. Segundo Owens, Franklin, 65 anos, terá que pagar 445 dólares até 31 de março para evitar o risco de perder a mansão de tijolinhos construída em 1927. Natural de Detroit, Aretha Franklin foi projetada para a fama na década de 1960 com uma sequência de sucessos que incluiu "Respect", "Chain of Fools" e "I Say a Little Prayer". Não é a primeira vez que ela tem problemas com o fisco. Em 1992, um de seus imóveis no elegante subúrbio de Bloomfield Hills, Detroit, foi multado em 225.618 dólares em impostos retidos, devido a um desentendimento em torno de impostos. Atingida pelo desemprego crescente e o mercado imobiliário residencial em queda, Detroit teve o mais alto índice de imóveis com hipotecas executadas nos EUA em 2007.