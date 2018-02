Arena Anhembi recebe o pop do pop

Em termos de gênero, a estrela mais próxima de Teló é Kelly Clarkson, que toca às 21h30 e deve ser motivo de delírio adolescente. Clarkson não é uma diva estritamente country, como Taylor Swift, mas tem um pé no gênero, embora transite pelo r&b com igual facilidade. Sua Ai Se Eu Te Pego chama-se My Life Would Suck Without You, hino de paixonite adolescente de 2007. Será interessante descobrir se Clarkson, que não é uma cantora dada a espetáculos com o mise-en-scène sensual (dançarinos ondulantes e aquelas coisas todas) cantará com playback ou guia. Clarkson realmente sabe cantar. Foi a primeira vencedora do American Idol e deve ostentar seu vozeirão em baladas, onde se destaca.

O nome a fechar a noite, antes de Paris Hilton fazer um DJ set que em meio a todo o carnaval pop deve ser, no mínimo, engraçado, é Jennifer Lopez.

A polivalente J-Lo (atriz, apresentadora de reality shows e cantora) considerada a mais lucrativa do último ano (a revista People pagou US$ 6 mi para ter acesso a fotos de seus gêmeos recém nascidos) não está exatamente na crista de sua popularidade musical. Mas sua onipresença midiática a coloca em um ápice de sucesso (nada mal para quem está na pista desde 1999). J-Lo lançou, no ano passado, o disco Love?, seu primeiro em quatro anos, com uma lista de anabolizadas faixas de pista. Certamente farão a empolgação da Arena Anhembi, neste sábado à noite, pois a preferência do público pop por um bate-estaca tem sido quase unânime ultimamente. Além de seus clássicos, deve mostrar o novo hit dance-lambada On The Floor.