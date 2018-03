ArCênico: Molière versus Racine

A dramaturga e jornalista mexicana Sabina Berman é uma das principais figuras da artes latino-americana com peças polêmicas, filmes que chacoalham a cabeça dos viventes e reportagens tonitruantes. Ela estreia Molière, em 20 de abril, no Teatro do Sesi, com direção de Diego Fortes. No elenco de 14 artistas, atores e músicos, encabeçados por Nilton Bicudo, Renato Borghi, Matheus Nachtergaele e Elcio Seixas, conta-se a história da disputa entre Molière e Racine pelas atenções de Luís XIV.

BIFF DE PRIMEIRA

Outra para o dia 20 de abril. A atriz Magali Biff estreia sua primeira montagem como diretora no Sesc Ipiranga. Nos Países de Nomes Impronunciáveis é baseado no texto de Paula Autran e trata dos caminhos entre Brasil e Portugal e o acesso a outros lugares do planeta, imaginários ou não. Stella Tobar e Antonio Salvador estão no elenco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

LISBOA PASS FREE

Anteontem, Dia Mundial do Teatro, todas as peças em cartaz em Lisboa tiveram entrada gratuita, como reza a tradição. Bilheterias que abriam às 14h tinham filas desde as 9h para a retirada de ingressos. A ideia está pairando no ar e a bola pingando na área.

ESCOMBROS DO ABSURDO

O teatro, a partir de dramaturgia e encenação, propõe desafios quase intransponíveis. É o que traz a comédia Olfato, da Cia do Escombro, que estria dia 7 próximo, no Teatro de Container da Cia. Mungunzá. No caso, aliar a transmissão ao vivo do processo de impeachment a um encontro extraconjugal. É pagar pra ver. Direção de Maurício Perussi do texto de Teresa Cristina Borges, com Paulo Barcellos, Marco Barreto, Melina Marchetti e Vivian Petri no elenco.

COMÉDIA EM ARCOS

Ganhou um segundo módulo a oficina de dramaturga para teatro e TV com foco em comédia. No púlpito estarão Paula Autran, Fabio Brandi Torres e Mário Viana. A cada um caberá um aspecto diferente da dramaturgia e da teledramaturgia. Será no Teatro dos Arcos (Rua Jandaia, 218, tel. 3101-7802), na Bela Vista, de 5 de abril a 28 de junho. Inscrições: contato@teatrodosarcos.com.br.

ENTREVISTA - NILTON BICUDO

Ator, odeia domingo sem trabalhar

1. Por que teatro?

Porque é um dom e, quando é percebido, cria o dever de exercício eterno no palco.

2. Para você, o que é ser ator?

Talvez seja me mostrar para os outros se verem.

3. Com qual personagem se parece?

Eu me pareço com todos as personagens de todos os autores maravilhosos. Tenho todos, acho que isso é ser ator.